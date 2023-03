A seleção nacional de sub-20 não foi além de um empate no jogo de preparação contra a Roménia, disputado em Mafra.



Num encontro disputado pela árbitra Catarina Campos, Portugal abriu o marcador à passagem da hora de jogo por intermédio de Pedro Santos. O extremo marcou um minuto depois de ter sido lançado por Bino na partida.



No entanto, a seleção nacional deixou o triunfo escapar a três minutos do final - Magos Alexandru igualou a contenda.