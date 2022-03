Os futebolistas Tiago Araújo, do Arouca, e Bernardo Vital, do Estoril, são novidades de última hora na convocatória da seleção nacional sub-21.

Os dois jogadores foram escolhidos na sequência da chamada de Vitinha à seleção principal e da dispensa de Nuno Tavares, por lesão, confirmada na tarde desta segunda-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal realiza o primeiro treino na tarde desta segunda-feira, pelas 17 horas, em Lagos, na preparação para os dois próximos jogos de qualificação para o Europeu 2023.

Na sexta-feira, dia 25, Portugal defronta a Islândia, em Portimão, a partir das 20h15. Na próxima terça-feira, dia 29, a seleção comandada por Rui Jorge desloca-se à Grécia, para defrontar o conjunto helénico, em Tripoli, pelas 17 horas (hora de Portugal Continental).

Nesta altura, Portugal lidera o grupo 4, com 15 pontos em cinco jogos, em zona de apuramento direto. A Grécia é a seleção mais próxima, no segundo lugar, com 14 pontos, mas mais um jogo disputado.

A lista atualizada dos sub-21:

Guarda-redes: Celton Biai (V. Guimarães), Gonçalo Tabuaço (Estrela Amadora) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Alexandre Penetra (Famalicão), Eduardo Quaresma (Tondela), Bernardo Vital (Estoril), João Mário (FC Porto), Tiago Djaló (Lille) e Tomás Tavares (Basileia), Tiago Araújo (Arouca).

Médios: Afonso Sousa (Belenenses), André Almeida (V. Guimarães), Fábio Vieira (FC Porto), Fábio Carvalho (Fulham), José Carlos (Varzim), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela);