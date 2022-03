O selecionador nacional de sub-21, Rui Jorge, foi obrigado a fazer mais três alterações à convocatória para os jogos frente à Islândia e à Grécia.

Face à chamada de Tiago Djaló à seleção A e às lesões de André Almeida (Vitória de Guimarães) e Vitinha (Sp. Braga), o técnico chamou Bruno Rodrigues (Sp. Braga), Tiago Almeida (Tondela) e Bernardo Folha (FC Porto B). É a primeira chamada aos sub-21 para o trio.

Na véspera, e para suprir as ausências de Vitinha (FC Porto) e Nuno Tavares, o selecionador já havia chamado Tiago Araújo, do Arouca, e Bernardo Vital, do Estoril.

Portugal, recorde-se, defronta a Islândia (25 de março, em Portimão) e a Grécia (29 de março, em Tripoli), em jogos da qualificação para o Europeu de 2023, a disputar na Geórgia e na Roménia.

A convocatória atualizada:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Samuel Soares (SL Benfica) e Gonçalo Tabuaço (CF Estrela)

Defesas: Eduardo Quaresma (CD Tondela), Alexandre Penetra (FC Famalicão), João Mário (FC Porto), Tiago Araújo (FC Arouca), Tomás Tavares (FC Basel 1983), Bernardo Vital (GD Estoril Praia), Bruno Rodrigues (SC Braga) e Tiago Almeida (CD Tondela)

Médios: Afonso Sousa (Belenenses SAD), Bernardo Folha (FC Porto), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (SL Benfica), Tiago Dantas (CD Tondela), José Carlos (Varzim SC) e Fábio Carvalho (Fulham FC)

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton Wanderers FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (SL Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto) e Henrique Araújo (SL Benfica)