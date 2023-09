A seleção nacional sub-21 de Portugal vai receber a Bielorrússia em Barcelos e a Grécia em Guimarães, nos próximos jogos de qualificação para o Europeu da categoria, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A 13 de outubro, Portugal recebe a Bielorrússia no Estádio Cidade de Barcelos, para o seu terceiro jogo na fase de qualificação, a partir das 17h30.

Já dia 17 de outubro, em Guimarães, o quarto jogo de qualificação dos comandados de Rui Jorge acontece no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 19 horas.

Nesta altura, Portugal lidera o grupo G, com seis pontos em dois jogos, seguido de Grécia e Ilhas Faroé, ambas com quatro pontos, sendo que as Ilhas Faroé têm mais um jogo realizado do que Portugal. Bielorrússia, Andorra e Croácia têm três pontos cada, mas Bielorrússia e Andorra já disputaram cinco jogos, enquanto os croatas têm apenas uma partida realizada.