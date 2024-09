O defesa Tomás Araújo e o guarda-redes André Gomes, ambos do Benfica, foram dispensados da seleção nacional sub-21 de Portugal «devido a problemas físicos», informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF)

Segundo a FPF, «os atletas foram avaliados pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, tendo sido dados como indisponíveis».

Para as vagas que ficaram por preencher nos trabalhos dos sub-21 foram chamados o defesa Chico Lamba (Arouca) e o guarda-redes Francisco Silva (Sporting).

Se Lamba se junta já na noite desta segunda-feira ao grupo, Francisco Silva vai aumentar as opções dos sub-21 apenas na quinta-feira, depois do jogo dos sub-20 de Portugal (com quem está a trabalhar nesta altura) ante a Noruega.

Os sub-21 estão concentrados em Lagos, no Algarve, com vista ao jogo ante a Croácia, em Karlovac, marcado para as 18 horas da próxima terça-feira, 10 de setembro, relativo à qualificação para o Europeu. Portugal lidera o grupo G de qualificação, com 18 pontos em sete jogos. A Croácia está no 3.º lugar, com 13 pontos em seis jogos. Pelo meio está a Grécia, no 2.º lugar, com 14 pontos em oito jogos.

Várias dores de cabeça no Benfica

Tomás Araújo e André Gomes são dois dos jogadores com problemas físicos no Benfica, que nesta altura está também privado de Fredrik Aursnes, Jan-Niklas Beste, Tiago Gouveia e Andreas Schjelderup.