Declarações do guarda-redes de Portugal, Celton Biai, ao Canal 11, após a derrota nos quartos de final do Europeu sub-21, ante a Inglaterra, por 1-0:

«Como é óbvio, caímos muito tristes, sabendo que o nosso objetivo era chegar o mais longe possível neste Europeu, assim sendo ganhar este Europeu. Sentíamos que tínhamos qualidade para tal e acho que está aos olhos de toda a gente. Infelizmente, o futebol tem destas coisas. Agora, é seguir em frente.»

«Espero que tenhamos dado esperança e motivação para os próximos que chegarem nesta seleção sub-21, chegarem o mais longe possível e desejar toda a sorte do mundo.»

«A primeira parte não nos correu tão bem, o que importa é que na segunda parte, com 45 minutos pela frente, conseguimos fazer o que nos compete e o que o mister pediu e sinto que a equipa deu tudo o que tinha a dar na segunda parte e acho que isso está aos olhos de toda a gente.»

[Sente que pode dar um salto com o que fez no Europeu:] «A nível pessoal não estava a pensar muito nisso, mas agora que acabou, ainda tenho férias, ainda tenho dias para pensar nisso. Mas sim, espero que me tenha ajudado e que me ajude no futuro. Não tenho novidade nenhuma, sou jogador do Vitória, depois das férias vamos decidir o que vai acontecer. Agora estou preocupado em ir de férias, estar com a família.»