O encontro entre as seleções de sub-21 da Croácia e Turquia, referente ao Grupo H de qualificação para o Europeu, foi interrompido esta terça-feira devido a um susto com o selecionador turco, Egemen Korkmaz.

O técnico escorregou e bateu com a cabeça no chão, sofrendo uma perda momentânea de consciência ainda durante a primeira parte, pouco depois de protestar a expulsão de Tiknaz, médio do Sp. Braga.

A situação gerou momentos de grande apreensão no relvado, levando à entrada imediata da ambulância e à interrupção do encontro. O árbitro optou por enviar as equipas para os balneários enquanto decorria a assistência médica.

Segundo um comunicado oficial na página das seleções turcas, Egemen Korkmaz o treinador foi assistido de imediato pela equipa médica no local, apresentando um inchaço na cabeça devido à queda. Já consciente, foi transportado de ambulância para o hospital, onde realizou exames de despiste.

Na partida estava também Prpic, jogador do FC Porto, que foi titular do lado croata.

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