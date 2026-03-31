VÍDEO: Croácia-Turquia de sub-21 interrompido após desmaio do selecionador turco
Egemen Korkmaz caiu junto ao banco após expulsão de Demir Tiknaz, jogador do Sp. Braga
Egemen Korkmaz caiu junto ao banco após expulsão de Demir Tiknaz, jogador do Sp. Braga
O encontro entre as seleções de sub-21 da Croácia e Turquia, referente ao Grupo H de qualificação para o Europeu, foi interrompido esta terça-feira devido a um susto com o selecionador turco, Egemen Korkmaz.
O técnico escorregou e bateu com a cabeça no chão, sofrendo uma perda momentânea de consciência ainda durante a primeira parte, pouco depois de protestar a expulsão de Tiknaz, médio do Sp. Braga.
A situação gerou momentos de grande apreensão no relvado, levando à entrada imediata da ambulância e à interrupção do encontro. O árbitro optou por enviar as equipas para os balneários enquanto decorria a assistência médica.
Segundo um comunicado oficial na página das seleções turcas, Egemen Korkmaz o treinador foi assistido de imediato pela equipa médica no local, apresentando um inchaço na cabeça devido à queda. Já consciente, foi transportado de ambulância para o hospital, onde realizou exames de despiste.
Na partida estava também Prpic, jogador do FC Porto, que foi titular do lado croata.
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