O lateral-direito do Benfica, Daniel Banjaqui, entrou, na sexta-feira, para o top-10 de futebolistas mais jovens deste século a atuar na Seleção Nacional sub-21 de Portugal.

Banjaqui foi titular na goleada de Portugal ante o Azerbaijão, por 4-0, num jogo que foi também de outras estreias nos sub-21 (Gonçalo Moreira e Diogo Sousa), mas também absolutas nas seleções lusas (casos de Noah Saviolo e Mateus Mané).

Banjaqui junta-se a um top-10 que conta com Cristiano Ronaldo e João Félix, numa lista liderada por João Carvalho, o mais jovem a jogar pelos sub-21 e que foi entrevistado nos últimos dias pelo Maisfutebol.

Campeão do mundo sub-17 por Portugal em 2025, Banjaqui foi lançado por José Mourinho na equipa principal do Benfica, pela qual já fez três jogos e uma assistência.

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