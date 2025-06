O médio português Diogo Nascimento mostrou-se, esta quinta-feira, calmo em relação ao resultado e à ineficácia da seleção portuguesa sub-21, na sequência do empate sem golos ante a França, na primeira jornada do grupo C do Europeu.

«Há dias em que a bola não entra, mas isso acontece com todas as equipas e eu tenho a certeza de que seremos mais felizes nos próximos jogos», disse o jogador do Vizela, em conferência de imprensa, em Trencin, na Eslováquia.

«A equipa francesa tem muita qualidade e é uma das fortes candidatas a ganhar a prova. Sabíamos que seria um encontro difícil, mas mostrámos que conseguimos jogar de igual para igual contra qualquer adversário. Tivemos mais oportunidades claras e merecíamos um pouco mais, mas restam-nos duas partidas para ganhar», afirmou Diogo Nascimento, que abordou também o facto de ter jogado, no meio-campo dos sub-21, com Mateus Fernandes e Paulo Bernardo.

«Já joguei com o Paulo Bernardo na formação do Benfica e conheço-o bem, sendo que o Mateus Fernandes também é um atleta de enorme qualidade. Temos treinado as nossas dinâmicas e sentimo-nos bem», frisou Diogo Nascimento, que deixou o Benfica há duas temporadas para rumar ao Vizela, da II Liga, tendo feito um golo em 36 jogos em 2024/25.

Sobre o futuro, o médio, que tem contrato com o Vizela até 2027, quer «dar continuidade ao trabalho feito no clube para ajudar a Seleção a atingir os seus objetivos». «Sinto-me bastante bem e é bom ser elogiado. Futuro? Neste momento, não penso muito nisso e estou focado na Seleção. O que tiver de acontecer será com naturalidade», noto

O próximo jogo da Seleção portuguesa sub-21 é no sábado, às 20 horas, frente à Polónia, derrotada pela Geórgia na primeira jornada (2-1).