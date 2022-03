A seleção espanhola de sub-21 garantiu, esta terça-feira, o apuramento para o Campeonato da Europa da categoria ao vencer por 3-2 na Eslováquia, num encontro da oitava jornada do grupo C.



O avançado do Sp. Braga, Abel Ruiz, jogou os noventa minutos e assistiu Torrientes para o terceiro golo de «La Roja» na partida. Bryan Gil e Sergio Gómez marcaram os restantes golos da equipa orientada por de La Fuente.



Por sua vez, a Eslováquia, que esteve sempre a correr atrás do marcador, marcou por Bernat e Nebyla.



O primeiro golo da seleção espanhola: