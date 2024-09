A seleção espanhola de sub-21 triunfou, na tarde desta terça-feira, na Hungria, selando a qualificação para o Europeu de 2025. Contando com o lateral Álvaro Carreras (Benfica) e os dragões Nico González e Samu Omorodion de princípio, a «Roja» dominou o venceu (0-1), na oitava jornada.

O golo solitário de Robert Navarro, médio do Maiorca, aos 20m, foi suficiente para sentenciar uma partida de sentido único (7-18 em remates; 1-12 em cantos; 25-75 de posse de bola).

Ora, a Espanha acumula 22 pontos no Grupo B, ao cabo de sete vitórias e um empate. O segundo lugar é partilhado por Escócia e Bélgica, com 16 pontos, mas já sem hipótese de alcançar os espanhóis.

A seleção espanhola concluirá a fase de qualificação com Cazaquistão e Malta, em casa, a 10 e 15 de outubro, respetivamente.

Por sua vez, a Hungria é quarta, com 10 pontos.

Liimatta, ao cuidado do Famalicão

Da Finlândia chegam boas notícias para o Famalicão, face ao momento do jovem Otso Liimatta. O médio ofensivo contribuiu para o triunfo sobre a Roménia (2-0), depois de marcar na vitória na Arménia (1-3).

Na tarde desta terça-feira, Liimatta – que esta época, para já, alinhou só na Liga Revelação – disputou 75 minutos. O golo surgiu aos 71m. O 1-0 foi assinado por Tony Miettinen, aos 22m.

Assim, a seleção finlandesa ocupa o segundo lugar do Grupo E, com 16 pontos, em igualdade com a Roménia (3.ª). Na liderança está a Suíça, com 17 pontos.

Nos últimos encontros desta fase de qualificação, Liimatta e companhia jogarão na Suíça, a 11 de outubro, e receberão o Montenegro (5.º), a 15 de outubro.

Atropelo germânico

Por fim, nota para a goleada da Alemanha na Estónia (1-10). Entre o minuto 23 e 44 marcaram Nick Woltemade, Nicolo Tresoldi, Adeyemi (2) e Eric Martel.

Na segunda parte, entre trocas, Woltemade bisou, Max Rosenfelder juntou-se à lista de marcadores e Adeyemi (Dortmund) completou o hat-trick.

Corria o minuto 70 quando Aleksandr Sapovalov reduziu diferenças. Por isso, na resposta, a Alemanha aumentou a diferença, com os suplentes Tim Lemperle e Ansgar Knauff a marcarem.

Em campo esteve, a partir dos 55m, na Estónia, o jovem Karel Mustmaa, de 19 anos. O avançado está vinculado ao Benfica e compete na Liga Revelação.

Ora, a Alemanha lidera o Grupo D, com 22 pontos, aproximando-se da qualificação para o Europeu. A Polónia está na vice-liderança, com 18 pontos.

A seleção germânica completará esta fase em casa diante da Bulgária, a 11 de outubro, e na Polónia, a 15 de outubro.

Outros resultados:

Bulgária 1-3 Polónia

Montenegro 0-2 Suíça

Malta 0-5 Escócia

Cazaquistão 0-3 Bélgica

Israel 0-1 Kosovo

Noruega 0-3 Itália

França 2-0 Bósnia

Islândia 1-2 País de Gales

Ilhas Faroé 0-4 Grécia

Rep. Irlanda 2-2 Letónia

Eslovénia 2-0 Chipre

Dinamarca 5-0 Chéquia

Azerbaijão 0-2 Sérvia

Moldávia 0-0 Suécia