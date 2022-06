Abel Ruiz foi um dos destaques na goleada dos sub-21 de Espanha a Malta (7-1), numa partida do grupo C da fase de apuramento para o Euro da categoria.



O avançado do Sporting de Braga bisou com dois desvios oportunos na pequena área aos 47 e 64 minutos. Manu Sánchez fez um golo enquanto Robert Navarro e Lobete marcaram dois golos cada. Por sua vez, Zammit anotou o tento de honra de Malta.



Refira-se que «La Roja» soma por vitórias os oito jogos realizados no grupo C e já tem presença assegurada no Campeonato da Europa de sub-21 do próximo ano.



Veja os dois golos de Abel Ruiz: