A França entrou no Campeonato da Europa de sub-21 com uma importantíssima vitória sobre a Itália, por 2-1, em Cluj-Napoca, Roménia, na primeira jornada do Grupo D.

Num duelo entre duas das grandes favoritas ao título, Arnaud Kalimuendo abriu a contagem com um golo de calcanhar aos 23 minutos. A resposta da squadra azzurra surgiu por Pietro Pellegri, que fez o 1-1 (36m) através de um cabeceamento, após um livre cobrado por Sandro Tonali, a grande figura da equipa.

Na segunda parte, Bradley Barcola (62m) aproveitou uma desatenção defensiva dos transalpinos e, já dentro da área, colocou os gauleses de novo na frente.

A França ficou reduzida a 10 jogadores, por expulsão de Loic Balde (83m), e ainda apanhou um valente susto já nos descontos (90+3m). Raoul Bellanova apareceu na área, cabeceou ao poste esquerdo da baliza e a bola foi afastada por Castello Lukeba, num lance que criou muitas dúvidas, com os italianos a protestarem que a bola já tinha ultrapassado a linha de golo.

O árbitro foi alheio aos protestos, deixou o encontro seguir e o marcador não voltou a sofrer alterações.

A França lidera o Grupo D com três pontos, seguida da Suíça, também com três, após o triunfo por 2-1 sobre a Noruega, num encontro apitado pelo português João Pinheiro.

Noruegueses e italianos, refira-se, ainda não têm qualquer ponto.

Noutro dos jogos do dia, a Alemanha teve uma estreia para esquecer. A Mannschaft, em Kutaisi, Geórgia, empatou a uma bola com Israel.

Moukoko falhou um penálti logo aos três minutos e Turgeman adiantou os israelitas aos 20, mas Bisseck fez o 11 seis minutos depois. Em cima do intervalo, Kartsev viu o segundo cartão amarelo e deixou Israel em inferioridade numérica, algo que os germânicos não conseguiram aproveitar, tendo mesmo desperdiçado outro penálti, aos 80 minutos, por Ngankam.

No outro encontro do Grupo C, a Inglaterra bateu a República Checa por 2-0, na cidade georgiana de Batumi.

Jacob Ramsey (47m) e Smith Rowe (90+4m) apontaram os golos dos ingleses que lideram o grupo, com três pontos, seguidos da Alemanha (um ponto), Israel (um) e Rep. Checa (zero).