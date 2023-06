Portugal tem uma baixa de peso para o Campeonato da Europa de sub-21: o capitão Fábio Vieira falha a prova por lesão.

O jogador do Arsenal foi dispensado, e o selecionador nacional, Rui Jorge, decidiu substituí-lo por Diego Moreira, que estava a preparar também um Europeu, mas o de sub-19.

«O capitão da Equipa das Quinas apresenta uma condição médica que, após avaliação e seguimento pela Unidade de Saúde e Performance (USP) da FPF, se entendeu não dar como disponível o atleta para o Euro Sub-21. Desde que regressou de Inglaterra, o médio tem estado a ser acompanhado pela USP, tendo cumprido o plano de recuperação estipulado. Contudo, a sua situação não está a ter a evolução expectável para que possa vir a participar na competição», esclarece a Federação Portuguesa de Futebol.

Diego Moreira junta-se ao estágio na tarde desta segunda-feira.

A equipa das quinas já está na Geórgia, e defronta a equipa anfitriã na quarta-feira, dia 21. Três dias depois realiza-se o jogo com os Países Baixos, e no dia 27 de junho o duelo com a Bélgica.

Convocatória atualizada dos sub-21:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória SC), Francisco Meixedo (FC Porto) e Samuel Soares (SL Benfica);



Defesas: Alexandre Penetra (FC Famalicão), André Amaro (Vitória SC), Leonardo Lelo (Casa Pia), Nuno Tavares (Olympique de Marseille), Bernardo Vital (GD Estoril Praia) Tomás Araújo (Gil Vicente);



Médios: Afonso Sousa (KKS Lech Poznan), André Almeida (Valencia CF), Diego Moreira (SL Benfica), João Neves (SL Benfica), José Carlos (Vitória SC), Paulo Bernardo (FC Paços de Ferreira), Samuel Costa (UD Almería), Tiago Dantas (PAOK FC) e Vasco Sousa (FC Porto);



Avançados: Fábio Silva (PSV Eindhoven), Francisco Conceição (AFC Ajax), Henrique Araújo (Watford FC), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers FC) e Vitinha (Olympique de Marseille);