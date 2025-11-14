O sportinguista Iván Fresneda e o benfiquista Rafael Obrador alinharam de início na goleada da seleção de Espanha por 7-0 sobre San Marino, em jogo a contar para a fase de qualificação para o Euro sub-21 de 2027.

Jan Virgili, extremo do Maiorca, assinou o 1-0 da Roja aos 19 minutos numa execução soberba.

Já perto do intervalo, a seleção do país vizinho dobrou a vantagem por intermédio do hispano-brasileiro Miguel Carvalho.

Na etapa complementar os espanhóis dispararam para a goleada, com Virgili a bisar (52m) e golos de Iker Brago (68m), Guiu (76m), Jesus Rodríguez (79m) e de Pablo García aos 87 minutos na recarga a um penálti cobrado pelo próprio.