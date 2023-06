A Federação Portuguesa de Futebol lançou um vídeo de apoio aos sub-21 com uma música da banda de Rafael Leão, que se chama Way 45.



O tema faz parte de uma campanha promocional da FPF à seleção de sub-21 que vai disputar o Campeonato da Europa que se vai realizar na Geórgia e na Roménia, entre os dias 21 de junho e 8 de julho.



Recorde-se que Portugal vai estrear-se no Europeu frente à Geórgia, no dia 21.



Pode ouvir a música no vídeo associado ao artigo.