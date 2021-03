O selecionador nacional dos sub-21 da Croácia, Igor Biscan, afirmou esta quarta-feira que não houve tempo para preparar jogadas especiais para o primeiro jogo da fase de grupos do Europeu, dizendo que só o jogo dirá até que ponto foi prevista a forma como a equipa de Rui Jorge pode jogar.

«Não houve tempo para treinar nenhuma jogada especial. A preparação tinha sido feita antes e houve um ou dois dias para passar informação aos jogadores. Se foi suficiente? Só o tempo o dirá. A situação é igual para todos e veremos o quão perto estivemos em prever como Portugal jogará», referiu Biscan, de 42 anos, em videoconferência de imprensa.

«Preparámos tudo o que pensámos ser necessário para o jogo com Portugal com base nas gravações dos jogos de qualificação. Por outro lado, iremos preparar-nos para os jogos com os suíços e, especialmente, os ingleses durante a competição», explicou o antigo jogador do Liverpool, campeão europeu em 2004/2005 pelos reds.

Biscan admitiu ter ficado «muito impressionado» com a seleção inglesa, que «reflete a influência dos treinadores europeus em todos os aspetos do jogo» e se perfila como «um dos favoritos» ao título. «Quando olhas aos seus jogadores e respetivos clubes, percebes que estão noutra dimensão, mesmo em comparação com Portugal», expôs Biscan, privado do habitual titular Bosko Sutalo e também de outros jogadores lesionados que já teve de substituir: Borna Sosa, Luka Sucic e Josko Gvardiol, respetivamente rendidos por Hrvoje Babec, Matej Vuk e David Colina.

O Portugal-Croácia joga-se às 21 horas locais (20 horas em Portugal Continental), no Estádio Bonifika, em Koper, na Eslovénia, em jogo a contar para o grupo D do Europeu da categoria.