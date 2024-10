A fechar a fase de grupos da qualificação para o Europeu de sub-21, agendado para o verão de 2025, ficaram definidos os qualificados, os destinados a play-off e os eliminados.

Além do triunfo de Portugal em Andorra (1-2), e da goleada de Espanha sobre Malta (6-0), nota para a vitória da Noruega sobre a Turquia (5-1).

Titular entre os anfitriões, Andreas Schjelderup – avançado do Benfica – marcou aos 53 e 68 minutos. A ficha de goleadores contou também com Arnstad (20m), Lasse Nordas (33m) e Walle Egeli (61m).

Entre os turcos, Ugur Yildiz reduziu, aos 90+2 minutos.

Assim, a Noruega assegurou o play-off de acesso ao Euro 2025, terminando no segundo lugar do Grupo A, com 19 pontos, em igualdade com a República da Irlanda, que empatou na visita aos líderes, a Itália (1-1).

Por sua vez, a Turquia terminou no quarto posto, com 13 pontos, somente à frente de Letónia e São Marino. No duelo entre estas seleções, a Letónia triunfou (0-3).

França perde, mas evita play-off

No Grupo H, a Áustria impediu França de terminar no topo. Em Nancy, os austríacos venceram por 1-2. Num segundo tempo repleto de ação, Hedl e Ballo deram vantagem aos forasteiros, aos 59 e 74 minutos, respetivamente.

A reação dos gauleses apenas se efetivou aos 86m, por Kalimuendo, avançado do Rennes.

Ora, face ao empate entre Eslovénia e Áustria (1-1), na sexta-feira, a seleção eslovena terminou no topo, com 17 pontos, mais um do que a França. Em todo o caso, os gauleses integram os melhores segundos colocados, pelo que garantiram a qualificação direta.

Quanto à Áustria, terminou no terceiro lugar, com 15 pontos, pelo que não participará no Europeu.

Roménia supera concorrência

Num dos «golpes de teatro» desta última ronda, a Roménia venceu na receção à Suíça, por 3-1, frustrando o sonho de helvéticos e da Finlândia, e subindo ao topo do Grupo E.

Ainda que a jogar com nove unidades a partir dos 28 minutos – quando a Suíça ficou reduzida a dez jogadores – os anfitriões permaneceram na mó de cima.

A Roménia foi primeira colocada neste grupo, com 22 pontos, mais dois face à Finlândia, e mais quatro do que a Suíça.

O Europeu de sub-21 está agendado para o verão de 2025, na Eslováquia. Além dos anfitriões, também Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, Países Baixos, Alemanha, Roménia, Eslovénia, Polónia, Ucrânia e Dinamarca garantiram a qualificação direta.

Por sua vez, Croácia, Finlândia, Chéquia, Noruega, Bélgica e Geórgia disputarão o play-off de acesso ao torneio.

Outros resultados:

Grupo B (de Espanha):

Cazaquistão 3-2 Escócia

Bélgica 0-1 Hungria

Grupo C:

Geórgia 2-1 Macedónia do Norte

Grupo D:

Alemanha 3-3 Polónia

Israel 0-1 Bulgária

Estónia 3-1 Kosovo

Grupo E:

Albânia 1-0 Arménia

Grupo G (de Portugal):

Ilhas Faroé 1-0 Bielorrússia

Croácia 3-2 Grécia

Grupo H:

Bósnia 1-3 Chipre

Grupo I:

Chéquia 3-0 Lituânia

Dinamarca 2-0 Islândia