Sub-21
Há 1h e 9min
FC Porto esclarece lesão de Rodrigo Mora
Médio tem uma mialgia de esforço no adutor esquerdo
AC
Médio tem uma mialgia de esforço no adutor esquerdo
AC
Pouco depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter anunciado a dispensa de Rodrigo Mora devido a questões físicas contraídas «ainda ao serviço do clube», o FC Porto esclareceu a lesão do jovem médio.
Segundo os dragões, o jogador de 19 anos tem uma mialgia de esforço no adutor esquerdo.
A seleção nacional sub-21, recorde-se, tem um encontro particular agendado com a Irlanda do Norte, a 3 de junho, no Estádio António Coimbra da Mota.
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TAGS: Sub-21 FC Porto Rodrigo Mora Lesao Portugal
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