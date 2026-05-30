Pouco depois de a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter anunciado a dispensa de Rodrigo Mora devido a questões físicas contraídas «ainda ao serviço do clube», o FC Porto esclareceu a lesão do jovem médio.

Segundo os dragões, o jogador de 19 anos tem uma mialgia de esforço no adutor esquerdo.

A seleção nacional sub-21, recorde-se, tem um encontro particular agendado com a Irlanda do Norte, a 3 de junho, no Estádio António Coimbra da Mota.