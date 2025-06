Diogo Pinto, guarda-redes do Sporting, valorizou a «fase de grupos excelente, sem golos sofridos e com vários marcados», que permitiu a Portugal conquistar o Grupo C e avançar para os quartos de final do Europeu sub-21, onde vai defrontar o segundo classificado do Grupo D, que será uma destas nações: Ucrânia, Países Baixos ou Finlândia.

«Queremos imenso ganhar isto e temos de nos esforçar», salientou o guarda-redes, que vem sendo suplente de Samuel Soares no torneio, que se disputa na Eslováquia. «Existe uma relação muito boa (entre os três guarda-redes). O Samuel Soares não esteve connosco nos estágios todos (antes da fase final), mas faz parte da nossa família e é um exemplo. Sendo mais velho e um excelente guarda-redes, tento aprender um pouco com ele», admitiu Diogo.

Sobre o registo defensivo imaculado da Seleção nacional na fase inicial da prova, «há que dar mérito à equipa inteira, até porque não são só os guarda-redes que contribuem para ele», nota o atleta do Sporting, no dia em que completou o seu 21.º aniversário.

«Está a ser uma experiência boa para mim. Já disputei um Campeonato da Europa pelos sub-19 e fomos à final (em 2023), mas não conseguimos ganhar à Itália. Espero vencer desta vez», atirou Diogo Pinto.

Portugal conquistou o Grupo C da fase final do Euro sub-21, com os mesmos sete pontos da França, mas com um saldo de golos mais positivo relativamente ao dos gauleses. O duelo dos quartos de final está agendado para o dia 21 de junho.

A 25.ª edição do torneio joga-se até 28 de junho na Eslováquia. A Seleção nacional, finalista vencida em 1994, 2015 e 2021, procura um inédito título na sua 10.ª participação no evento.