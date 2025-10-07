Sub-21
Sub-21: Gustavo Varela rende o lesionado Vivaldo Semedo
Avançado do Gil Vicente já tinha sido chamado por Luís Freire em setembro
O avançado Gustavo Varela foi chamado, esta terça-feira, à Seleção sub-21.
O jogador de 20 anos, que está cedido pelo Benfica ao Gil Vicente, vai render Vivaldo Semedo, atacante do Watford que foi dispensado dos trabalhos devido a um traumatismo, razão pela qual já tinha falhado os dois primeiros treinos.
Varela, que em setembro tinha feito parte dos eleitos de Luís Freire, juntou-se aos sub-21 na noite desta terça-feira e será opção para os encontros com Bulgária e Gibraltar, a 10 e 14 de outubro, respetivamente.
Esta temporada, o avançado leva um golo e uma assistência em sete jogos pelo Gil Vicente, sendo habitual suplente de Pablo.
