Henrique Araújo assumiu ter ficado surpreendido com a renúncia de Fábio Carvalho à seleção portuguesa de sub-21.

«Foi um pouco surpreendente, para nós. Neste tipo de coisas, o que é importante é o jogador em questão sentir-se bem. E se o Fábio sentiu que o melhor para ele seria não estar aqui, ou não continuar connosco na seleção de sub-21, acho que é uma decisão muito pessoal», disse o avançado, em conferência de imprensa realizada em Lagos, no Algarve.

Note-se que o jogador do Liverpool, segundo comunicado da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), comunicou a decisão através de «algumas mensagens SMS».

«Temos de aceitar, respeitar e, quem vier, aproveitar a oportunidade. Porque quando sai um jogador acaba por entrar outro e é uma oportunidade para outro jogador», acrescentou Henrique Araújo.

O avançado do Benfica salientou ainda que Portugal está a preparar as partidas particulares com República Checa e Japão «como se fosse um jogo de qualificação».

«Sabemos da importância que é prepararmos, tanto individual como coletivamente, a equipa para o Europeu. É uma oportunidade para melhorarmos enquanto equipa e chegarmos da melhor maneira preparados ao Europeu», afirmou.

Na fase final do Europeu de sub-21, em 2023, Portugal integra o Grupo A, juntamente com Geórgia, Países Baixos e Bélgica.

«O maior objetivo é ganhar o título europeu. É isso que vamos tentar fazer. Entrar em campo a mostrar o nosso valor e a nossa qualidade e, depois, os resultados serão o que serão. Vamos tentar chegar o mais longe possível», destacou.

O jogador madeirense abordou também a relação com os outros dois avançados, Fábio Silva e Vitinha.

«A dinâmica é muito boa. Já nos vamos conhecendo e, como já é o segundo ano de sub-21 em que jogamos juntos, acaba por ser fácil jogar com jogadores deste nível. O Fábio, no Anderlecht, anda a marcar muitos golos, o Vitinha também no Braga. Acaba por ser fácil relacionar-me com eles, tanto dentro do campo como fora, e isso só é bom para a nossa seleção», vincou.

Henrique Araújo assumiu que atravessa um momento «muito bom», pois tem aproveitado as oportunidades no Benfica.

«Estamos aqui pelo trabalho que desenvolvemos nos clubes. É isso que tento fazer sempre que tenho minutos e oportunidades de tentar ajudar a minha equipa da melhor maneira. As chamadas à seleção revelam um pouco isso. O ‘mister’ anda atento e olha para aquilo que fazemos no clube», concluiu.