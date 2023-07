Angel Gomes, médio de Inglaterra, em declarações na flash interview ao Canal 11, após a vitória sobre Portugal (1-0), nos quartos de final do Euro sub-21:

«[Apuramento foi difícil?] Sim. Nós sabemos a qualidade que Portugal tem, a primeira parte correu-nos bem, trocámos bem a bola e marcámos. Na segunda parte, foi um bocado mais complicado, foi difícil, mas mostrámos uma parte diferente do nossos jogo, o que também é importante. Todos têm de estar disponíveis e acabámos com a vitoria.

[Portugal foi o adversário mais difícil no Euro?] Sempre que jogamos contra Portugal, é um jogo difícil. É uma equipa que está cheia de talento, máximo respeito por eles. A segunda parte foi difícil para nós, mas temos uma equipa muito completa, uma equipa que quer vencer e vamos correr até ao fim.

[Este foi um jogo especial. Como geriu as emoções?] Foi um jogo especial para mim. O meu pai [Gil, campeão do mundo de sub-20] jogou por Portugal, tenho essa conexão com Portugal. Foi um jogo emocionante porque o meu pai também jogou e para mim era importante lembrar-me que ele esteve nesse caminho. Foi um orgulho, um dia importante e especial para o meu pai e para a minha família. Foi um bom sentimento.»