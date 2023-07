Israel garantiu, este sábado e de forma inédita, a qualificação para as meias-finais do Europeu sub-21, ao vencer a anfitriã Geórgia, no desempate por grandes penalidades.

Depois do empate sem golos no final do tempo regulamentar e do prolongamento, a seleção comandada por Guy Luzon venceu através da decisão dos 11 metros, por 4-3, acabando com o sonho dos comandados de Ramaz Svanadze em Tbilisi, perante 44.338 espetadores.

Os israelitas ficam agora à espera do desfecho do jogo entre Portugal e Inglaterra, para saber quem defrontam na meia-final.

No desempate decisivo, Azarovi abriu a marcar para a Geórgia (1-0), Cohen empatou para Israel (1-1), Davitashvili voltou a adiantar os georgianos (2-1) e Gandelman respondeu com novo penálti para os israelitas (2-2).

Ao terceiro pontapé da Geórgia, começou a fazer-se a diferença: o guarda-redes Peretz defendeu o remate de Gagua e Khalaili confirmou a vantagem para Israel (2-3). À quarta ronda de pontapés, Moistsrapishvili fez o 3-3, mas Gloukh não desperdiçou e deu nova vantagem a Israel (3-4), antes de Khvadagiani rematar ao poste, permitindo a Israel festejar, sem necessidade de bater o seu quinto penálti.

O encontro entre Israel e o vencedor do duelo entre Portugal e Inglaterra está agendado para a próxima quarta-feira, 5 de julho, pelas 17 horas, na Arena Batumi, na Geórgia.