A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a chamada de João Afonso, guarda-redes do Santa Clara, à seleção sub-21.

O jovem de 18 anos estreia-se nos convocados de Luís Freire para substituir André Gomes, guarda-redes emprestado pelo Benfica ao Alverca e que foi dispensado por questões físicas.

Esta é a segunda alteração na convocatória da seleção sub-21, depois da saída de Gustavo Sá, também devido a lesão, que deu lugar a Miguel Nogueira, jovem médio do Vitória.

De lembrar que a seleção nacional ainda treina, esta manhã, na Cidade do Futebol, antes de embarcar para o Azerbaijão o jogo de qualificação para o Campeonato Europeu de 2027, dia 27, em Baku. Quatro dias depois, dia 31, Portugal recebe, no Estoril, a seleção da Escócia.