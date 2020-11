João Félix, Darwin Núñez, Rafael Leão e Tiago Tomás: estas quatro caras tão bem conhecidas do futebol português estão no topo da Europa num dado, o de grandes oportunidades criadas por jogadores sub-21 a cada 90 minutos nos cinco principais campeonatos (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano) e na Liga portuguesa.

Segundo os dados do SofaScore, nos quais foram contabilizados apenas jovens sub-21, Félix, internacional português do Atlético de Madrid, cria uma média de 0,93 grandes oportunidades de golo a cada 90 minutos. Só fica atrás de Kylian Mbappé, que tem uma média de 1,03.

Darwin Núñez, avançado do Benfica, surge na quinta posição desta lista, com 0,75 oportunidades criadas a cada 90 minutos, seguido de Rafael Leão, jogador do Milan que tem uma média de 0,72.

A fechar este top-10 recheado de jovens craques está Tiago Tomás: o sportinguista de apenas 18 anos contabiliza uma média de 0,54 oportunidades criada por 90 minutos jogados.

Refira-se que para este top apenas foram contabilizados jogadores que têm o mínimo de 300 minutos jogados e, como referido acima, que atuem nas Big Five e na Liga portuguesa.