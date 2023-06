João Neves, jogador da seleção nacional de sub-21, em declarações ao Canal 11, após a derrota por 2-0 na estreia no Europeu da categoria, diante da anfitriã Geórgia:

«[Dá para explicar o resultado e a exibição?] Nós entrámos bem, entrámos com bola e pressionantes, não fomos eficazes, sobretudo no que toca ao aspeto ofensivo e isso nestas competições de alto nível paga-se caro. Eles aproveitaram as ocasiões dele muito bem e levámos a derrota.

[Sentem que estiveram abaixo do que normalmente fazem?] Sim. Existem aspetos ofensivos em que devíamos estar muito melhor, é nisso que nos vamos focar já amanhã no treino. Ainda temos mais dois jogos para disputar, não está anda perdido, dependemos de nós. Vamos fazer de tudo para conseguir

[Parte mental vai ser importante?] Temos de trabalhar a parte mental e a parte física, porque daqui a três dias já temos o próximo jogo.

[Empate no outro jogo do grupo] Estamos conscientes do que fizemos, do que aconteceu, mas agora já não há nada a fazer. Temos de nos focar no próximo

[Como é que está o grupo? Este momento é difícil?] É óbvio, ainda está aqui na garganta, mas não há nada a fazer.»