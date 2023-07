O golo do futebolista português João Neves no Portugal-Bélgica, da terceira e última jornada da fase de grupos do Europeu sub-21, está entre os dez candidatos finais a melhor golo da competição, anunciou a UEFA.

Na lista final publicada na terça-feira pelo organismo, na sequência da eleição por parte de um painel de observadores técnicos da UEFA, João Neves surge a representar Portugal, depois de já ter visto esse golo à Bélgica distinguido como o melhor da terceira jornada.

Os ucranianos Georgiy Sudakov e Artem Bondarenko, os ingleses Emile Smith Rowe e Cole Palmer, o francês Arnaud Kalimuendo, o espanhol Sergio Gómez, o suíço Kastriot Imeri, o norueguês Emil Ceïde e o georgiano Zuriko Davitashvili são os outros nove candidatos a golo do Europeu sub-21.