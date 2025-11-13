João Simões foi dispensado da seleção sub-21 por lesão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O médio do Sporting, apurou o Maisfutebol, lesionou-se num treino durante a preparação para o jogo com a Chéquia, de apuramento para o Europeu, marcado para a próxima terça-feira.

Luís Freire não chamou ninguém para substituir o jogador de 18 anos.

Recorde-se que, depois do jogo com a Juventus, Rui Borges explicou que o médio «teve um pequeno percalço no treino no pé esquerdo» e esteve em dúvida até ao apito inicial. Simões foi mesmo a jogo em Turim e também foi titular na visita ao Santa Clara, embora tenha sido substituído ao intervalo.

O médio algarvio, que soma oito jogos esta temporada ao serviço do Sporting, vai iniciar o trabalho de recuperação na academia leonina, depois de ser reavaliado.