A derrota de Portugal frente à Inglaterra, nos quartos de final do Europeu sub-21, afastou a seleção nacional da competição e também da possibilidade de apuramento para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

O objetivo de repetir as presenças de Amesterdão1928, Atlanta1996, Atenas2004 e Rio2016 ainda era, na verdade, possível em caso de derrota com a Inglaterra, nos quartos de final, através de um play-off. Porém, só mediante uma combinação de resultados nos restantes três jogos dos quartos de final do Europeu sub-21.

Para que Portugal ainda pudesse sonhar com Paris2024 perdendo com a Inglaterra, era necessário que a Geórgia, a Espanha e a França vencessem nos quartos de final, respetivamente ante Israel, Suíça e Ucrânia. A Espanha bateu a Suíça, mas Israel venceu a Geórgia e, por isso, a hipótese caiu por terra logo no sábado.

Antes de detalhar e explicar ainda mais estas contas (complexas), é preciso lembrar que há três vagas no apuramento europeu no futebol para os Jogos Olímpicos. E que, em condições normais, apuram-se os dois finalistas do Europeu sub-21 e que a terceira vaga é decidida num play-off entre os dois semifinalistas derrotados.

Porém, França e Inglaterra, presentes nos quartos de final do Europeu sub-21, baralharam o cenário desta vez (e abriram a possibilidade a seleções eliminadas nos quartos de final mediante determinadas conjugações de resultados). É que a França, por ser anfitriã dos Jogos Olímpicos, já está apurada, enquanto a Inglaterra não é elegível individualmente para participar nas olimpíadas: não é, tal como Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales, reconhecida pelo Comité Olímpico Internacional para participar individualmente, mas apenas como Grã-Bretanha, que não previa formação de equipa.

Como perdeu, Portugal ainda podia ir ao play-off de apuramento para Paris2024 caso fosse um dos dois melhores eliminados nos quartos de final, tendo como critério para tal o desempenho na fase de grupos. E olhando às seis seleções elegíveis para Paris 2024 que se apuraram para os quartos de final, Portugal teve o quarto melhor registo. Fez quatro pontos, com 3-4 em golos. Dessa forma superou os desempenhos de duas outras seleções na fase de grupos: Israel (quatro pontos, 2-3 em golos) pelo maior número de golos marcados e ainda a Suíça (três pontos, 5-8 em golos).

O desempenho, na fase de grupos, das seleções nos quartos de final elegíveis para Paris 2024:

1.º: Espanha, 7 pontos (6-2 em golos)

2.º: Ucrânia, 7 pontos (5-2 em golos)

3.º: Geórgia, 5 pontos (5-3 em golos)

4.º: PORTUGAL, 4 pontos (3-4 em golos)

5.º: Israel, 4 pontos (2-3 em golos)

6.º: Suíça, 3 pontos (5-8 em golos)

Por este motivo é que Portugal, perdendo, necessitava das eliminações da Suíça, de Israel e da Ucrânia, combinação que não se verificou. Se se verificasse, Portugal era um dos dois melhores eliminados nos quartos de final (Espanha e Geórgia, apurados para as meias-finais, "desapareceriam" desta lista para efeitos de desempate) e iria jogar o play-off com a Ucrânia.

De resto, a vitória de Inglaterra sobre Portugal permitiu a Israel e à Espanha festejarem, este domingo, o apuramento para os Jogos Olímpicos. Isto porque, como a Inglaterra também se apurou, nunca as meias-finais vão ter quatro seleções europeias elegíveis.

O que falta decidir?

Nesta altura, falta apurar uma vaga europeia para os Jogos Olímpicos. Se a Ucrânia vencer a França, junta-se a Israel e Espanha em Paris2024. Se os ucranianos perderem com os franceses, há play-off entre Ucrânia e Geórgia, as duas seleções derrotadas nos quartos de final com melhor desempenho no critério de desempate aplicável: o desempenho na fase de grupos.