O extremo do Nápoles Khvicha Kvaratskhelia estava pré-convocado pela Geórgia para o Campeonato da Europa de sub-21, mas anunciou que decidiu não participar na prova que o seu país e a Roménia vão organizar.

«Depois da época de futebol mais longa para mim, é difícil voltar a jogar numa competição de alto nível num período de tempo tão curto. Portanto, quero que os adeptos saibam sobre a minha posição por mim. Apesar da minha vontade, por motivos desportivos, após uma época difícil, estarei convosco como adepto da nossa seleção nacional no Campeonato da Europa de Sub-21. Agora, estou totalmente focado nos jogos que tenho pela frente com a seleção da Geórgia contra Chipre e Escócia. Quero desejar a todos muito sucesso no Euro sub-21», afirmou o melhor jogador do campeonato italiano numa publicação nas redes sociais.

Quem pode sair a ganhar com esta decisão é a seleção portuguesa, que vai defrontar precisamente a Geórgia na jornada de abertura do Grupo A do Euro sub-21, a 21 de junho. A equipa de Rui Jorge também vai ter pela frente a Bélgica e os Países Baixos na fase de grupos.