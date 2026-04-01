Declarações do selecionador nacional Luís Freire, após a vitória sobre a Escócia (3-0), a contar para a sétima jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Europeu 2027 de sub-21:

«Estes jogadores são jovens com muita vontade de fazer coisas bonitas no futebol português e essa vontade está a ser transportada para o campo. Têm sido muito sérios, com muita qualidade e vontade. A nossa tática vai resultando porque há este espírito.

Quem vê o jogo, percebe porque é que não estamos a sofrer golos. Somos uma equipa que tem muita bola e procura não a perder de qualquer maneira, mantendo os princípios e a concentração alta. Não sofrendo, estamos mais perto de ganhar, mas esta equipa tem um ADN ofensivo. A equipa está a atacar com qualidade, bem posicionada e com uma atitude muito forte, que não permite sofrer golos.

Queríamos ver alguns jogadores que estão num contexto de qualidade, para ganharem mais palco. O grupo tem de ser alargado e competitivo ao máximo. Fiquei muito contente e dei a estreia a muitos deles, porque mereceram. Estamos sempre prontos para dar palco à qualidade. Estou satisfeito pelas estreias e pelo espírito destes jogadores. Espero que tudo corra bem até ao final da temporada. Temos estágio em junho e vamos continuar a observar jogadores.»