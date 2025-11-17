Luís Freire, selecionador sub-21, não sabe o que é perder desde o dia 17 maio. Na altura, como treinador do V. Guimarães, saiu derrotado (2-0) frente ao Sporting - o dia em que os leões sagraram-se bicampeões.

O técnico de 40 anos foi apresentado como novo selecionador dos sub-21, depois de ter treinado clubes como o Ericeirense, Mafra, Pêro Pinheiro, Estoril, Nacional, Rio Ave e V. Guimarães.

Luís Freire conta com quatro vitórias em quatro jogos ao leme dos sub-21: 5-0 frente ao Azerbaijão; 2-0 com a Escócia; 3-0 com a Bulgária e 11-0 com Gibraltar.

Desde que agarrou a equipa lusa Luís Freire tem batido muitos recordes. Teve a melhor estreia de sempre de um treinador nos sub-21 ao golear o Azerbaijão por 5-0. Pode, ainda, juntar mais um recorde.

Caso vença a Chéquia nesta quinta-feira, pode somar a quinta vitória em cinco jogos. Caso continue sem sofrer golos, será o primeiro treinador a vencer os primeiros cinco jogos sem sofrer golos. Oceano Cruz somou cinco vitórias nos primeiros cinco jogos, mas sofreu quatro golos

De recordar que os sub-21 detém o melhor ataque da fase de qualificação para o Euro 2027 com 21 golos. Partilham ainda a melhor defesa, sem golos sofridos, com Inglaterra, Noruega e Bósnia-Herzegovina.

Portugal regista, ainda, o melhor saldo de diferença de golos na qualificação (+16). Atualmente líderes do grupo B, com 21 pontos, os jovens portugueses medem forças com a Chéquia nesta terça-feira.