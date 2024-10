Christian Marques e Martim Neto foram chamados para substituir Tomás Araújo e Gustavo Sá na convocatória dos sub-21.

O defesa-central do Benfica integrou os trabalhos da Seleção principal, face à lesão de Gonçalo Inácio, enquanto o médio do Famalicão foi dispensado por problemas físicos.

Christian Marques, defesa-central de 21 anos, alinha nos suíços do Yverdon e é uma estreia absoluta no escalão sub-21 (já representou os sub-19 e sub-20). Já Martim Neto, que está emprestado pelo Benfica ao Rio Ave, volta a ser chamado por Rui Jorge, como já tinha acontecido no estágio de março.

A seleção portuguesa de sub-21 defronta Ilhas Faroé (11 de outubro) e Andorra (15 de outubro) na fase de qualificação para o Euro 2025.