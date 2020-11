Pedro Gonçalves e Nuno Mendes são dois dos jogadores que integram os convocados de Rui Jorge para os três últimos jogos da seleção sub-21 no apuramento para o Campeonato da Europa e o técnico admitiu que é positivo ter nomes que têm sido utilizados de forma destacada nos seus clubes, nestes casos no Sporting.

«Estamos a falar de dois jogadores com idades distintas. De qualquer forma, é sempre bom quando os jogadores têm utilização ao mais alto nível. O contexto em que estão inseridos ajuda-os na sua evolução, estão num excelente contexto e faz parte deles essa evolução que podem ter», afirmou o selecionador dos sub-21, esta quarta-feira, na videoconferência de imprensa de antevisão ao embate com a Bielorrússia.

Rui Jorge afirmou ainda que está «preparado» para ver jogadores que tem chamado aos sub-21 serem convocados para a seleção principal, tal como aconteceu com Pedro Neto, que foi chamado por Fernando Santos e é mesmo titular esta noite, ante a Andorra.

«Sempre preparado para essa situação, as escolhas pertencerão sempre ao mister Fernando Santos e estamos sempre preparados para colmatá-las», notou.

A equipa das quinas ocupa o segundo lugar do grupo 7, com 18 pontos, a seis da líder Holanda, que tem 24, mas mais um jogo. Já os bielorrussos estão no quarto lugar, com oito pontos. O jogo tem início às 19h30 de quinta-feira e pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Como é o apuramento e quem já está apurado?

Apuram-se os nove vencedores dos grupos e os cinco melhores segundos classificados. Às anfitriãs Hungria e Eslovénia, já se juntaram Inglaterra, Rússia, Espanha e Dinamarca como vencedores de grupo. Holanda e Suíça, apesar de ainda não terem ganho os grupos, também já estão qualificadas porque já garantiram matematicamente que são, no pior cenário, um dos cinco melhores segundos.