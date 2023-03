Pedro Neto apontou a seleção portuguesa de sub-21 como uma das favoritas a vencer o Euro 2023 da categoria, que se disputa a partir de junho, na Roménia e na Geórgia.

«A seleção portuguesa está sempre com confiança. Pela nossa qualidade somos sempre favoritos no que quer que seja. A equipa sente-se bem e o mais importante é que representar Portugal seja um motivo de orgulho para todos nós», disse o extremo do Wolverhampton, citado pela Lusa.

A equipa portuguesa iniciou esta segunda-feira um estágio na Póvoa de Varzim para preparar o duplo teste, frente à Roménia, na sexta-feira, e com a Noruega, em 28 de março.

Neto considerou que estes ensaios «são muito importantes para os jogadores entenderem as ideias de jogo» do selecionador Rui Jorge. «É importante todos os jogadores se adaptarem às características uns dos outros. A qualidade que temos individualmente certamente vai construir um coletivo muito forte. O tempo [de preparação] é curto e temos de estar no nosso melhor.»

O atacante mostrou-se «muito feliz» por voltar ao ambiente da seleção, sobretudo depois de uma lesão que o deixou muito tempo fora dos relvados.

«Regressar é um motivo de orgulho, e só quero desfrutar deste momento. Tive o azar de me lesionar quando estava no bom momento de forma, falhei muitos jogos, mas agora sinto-me bem. Estou muito contente em regressar à seleção», vincou o jogador que até já soma três internacionalizações e um golo pelos AA.

«Todo o jogador sonha em estar ao mais alto nível, mas é um orgulho representar o nosso país nos sub-21, com companheiros de grande qualidade. Estar neste grupo é uma forma de me ajudar a sentir mais perto deste ambiente da seleção», notou.

Pedro Neto destacou ainda «a qualidade dos jovens jogadores portugueses».

«Trabalhar com vários jogadores mais experientes na seleção AA ajudou-me muito, foi uma aprendizagem. Sinto que posso mostrar a todos os meus companheiros que também têm essa hipótese de chegar lá», concluiu.