Declarações do selecionador de Portugal, Rui Jorge, em conferência de imprensa, após o empate sem golos ante a França (0-0), na primeira jornada do grupo C do Europeu sub-21:

«Criámos boas situações de finalização que poderiam ter resultado em golo. Claro que tivemos algumas contra, mas foi um bom espetáculo para quem assistiu. Dificilmente diria que um jogo entre estas duas equipas ficaria 0-0, mas aconteceu. Andamos à procura destas exibições. Falamos sempre muito do objetivo, que fica muito mais próximo quando demonstramos este nível exibicional. Claro que não fomos perfeitos e estamos longe disso, mas foi uma boa exibição perante uma excelente equipa.»

«Fiquei muito satisfeito [ndr: com o desempenho do quarteto defensivo]. Agora, eles não defendem sozinhos e tivemos três médios que deram uma grande ajuda, assim como os extremos e o Tiago Tomás, que fez um trabalho extraordinário. A defesa esteve muito bem e bateu-se contra grandes jogadores, mas toda a equipa ajudou no processo defensivo.»

«Foi um jogo extremamente desgastante para os extremos e interessa-me que consigam dar o seu máximo quando estiverem em campo. O Roger Fernandes e o Geovany Quenda fizeram um esforço tremendo, mas temos um grupo muito homogéneo, com qualidade e nível muito semelhante. Quem entrou [ndr: Rodrigo Gomes e Carlos Forbs] para aqueles lugares, teve o mesmo papel de procurar a profundidade e acho que conseguimos fazê-lo.»

[Troca de Tiago Tomás por Gustavo Sá] «Pedi ao Gustavo Sá para sair um bocadinho da zona do ponta de lança e jogar um bocadinho mais baixo, de forma a tentar tirar os defesas centrais franceses da sua posição, porque o Carlos Forbs e o Rodrigo Gomes são extremamente velozes e poderíamos aproveitar esse espaço. Além disso, o Gustavo Sá dava alguma qualidade numa zona mais baixa e superioridade numérica também. Obviamente, se fosse apenas troca por troca, a solução seria o Henrique Araújo.»