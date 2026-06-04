Os sub-21 de Portugal «fecharam a época» com uma goleada na quarta-feira sobre a Irlanda do Norte (4-0), que permitiu a Luís Freire aumentar um registo impressionante de invencibilidade.

O técnico assumiu o cargo na FPF em julho do ano passado e ainda não perdeu qualquer jogo nem sofreu qualquer golo.

Na era Luís Freire, a seleção sub-21 leva oito jogos (sete da fase de qualificação para o Euro e um amigável) com um saldo de 32-0 em golos. No total são, sete vitórias e um empate.

Diga-se ainda que Freire não perde um jogo desde 17 de maio de 2025, aquando da vitória por 2-0 do Sporting sobre o V. Guimarães. De resto, o último a marcar a uma equipa do técnico luso foi... Viktor Gyökeres.