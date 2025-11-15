Diego Rodrigues, médio dos sub-21 portugues, em antevisão à partida com a Chéquia de terça-feira [18h00], a contar para a qualificação para o Europeu sub-21 de 2027. O médio do Sp. Braga comentou também a chamada do colega, João Carvalho, à Seleção A.

Frio não poderá ser uma desculpa

«Frio? Não vamos usar isso como desculpa e sim como mais uma motivação para lá chegarmos e aplicarmos o nosso jogo. Acredito que vai ser um jogo complicado. Pelo que já estivemos a ver, é uma equipa muito física, que vai procurar um jogo direto, contra-ataques e fechar-se lá atrás.»

Foco em continuar com o bom registo ofensivo e defensivo

«Temos sido muito concretizadores no último terço, defensivamente, com zero golos sofridos. Claro que se pudermos continuar neste registo, a marcar muitos golos e continuar sem sofrer golos, será muito bom»

Chamada de João Carvalho é uma prova para todos

«Perguntei-lhe como era o ambiente lá, se tinha corrido tudo bem, e ele disse-me que o ambiente era bom, foi muito bem recebido. Fiquei super feliz por ele, pois merece muito. É mais uma prova de que para todos os que aqui estamos, a qualquer momento a oportunidade pode aparecer. Dá ainda mais motivação para trabalhar, porque as oportunidades estão a aparecer, as coisas estão a acontecer e basta estarmos prontos, pois a qualquer momento podemos ser chamados e temos de estar todos prontos para que as coisas aconteçam”