Henrique Araújo, avançado dos sub-21 de Portugal, em declarações na sala de imprensa do estádio do Vizela, após a goleada história ao Liechtenstein, em jogo da fase de apuramento para o Euro 2023:



«Acho que foi um excelente jogo. A equipa entrou com a mentalidade de marcar muitos golos e de respeitar o adversário. A presença do público valoriza o nosso trabalho e saímos daqui muito satisfeitos.



Este é um momento especial para mim. Foi a minha estreia pelos sub-21 e estou muito satisfeito. Na segunda parte foi difícil manter os níveis de concentração, mas acho que demos uma boa réplica. Só podemos sair daqui contentes com o nosso resultado.



Adeptos? Saímos daqui muito satisfeitos. É sempre bom jogar com estádios cheios depois de ano e meio com estádios vazios. Ver que os portugueses vieram apoiar a seleção de sub-21 deixa-nos muito felizes.»