O Selecionador Nacional de sub-21, Luís Freire, fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro com a Escócia, para a qualificação rumo ao Europeu de 2027. O técnico garantiu a ambição de vencer a prova, mas sublinhou que ainda há muito caminho a percorrer.

Qualificação antes do sonho europeu

«A qualificação é o que nos guia, neste momento, e é preciso confirmá-la. Nós temos sido muito competentes, mas primeiro está a qualificação. Se chegarmos, como queremos e estou convicto que faremos, ao Europeu, então seremos uma equipa que quer muito ganhar. Mas primeiro temos de lá chegar, só depois pensaremos no Europeu com mais exatidão.»

Identidade acima do adversário

«Temos uma forma de jogar muito própria e importa-nos mais a nossa equipa e a nossa identidade e que os jogadores percebam bem como queremos jogar. A Escócia vai pôr-nos problemas que o Azerbaijão não colocou, mas vamos estar preparados. Sabemos o que fazer como equipa para criar problemas em todos os momentos à Escócia.»

Solidez defensiva como reflexo coletivo

«A baliza a zeros é consequência do trabalho coletivo. Queremos jogar desde o guarda-redes e defender desde o avançado. Temos de ter essa mentalidade de ser uma equipa em todos os momentos. Temos sido uma verdadeira equipa, solidária defensivamente e constantes a atacar. Isso é o que queremos: atacar e conceder pouco ao adversário.”

Declarações de Diego Ferreira, médio da Seleção Nacional de sub-21:

Solução para a vitória: marcar muitos golos

«Acredito que será um jogo mais físico e direto por parte da Escócia. Mas cabe-nos continuar o que temos feito até agora e é neste registo que queremos continuar: marcar muitos golos, não sofrer e alcançar os três pontos».

Adversário de boa memória

«Foi o meu primeiro jogo (na Escócia), tão cedo não irei esquecer. Foi a estreia, ganhámos, fizemos um bom jogo e espero que amanhã se volte a repetir: vencermos e fazermos um bom jogo».