Rui Jorge, selecionador nacional dos sub-21, em declarações na sala de impensa do estádio do Vizela, após a goleada história ao Liechtenstein, em jogo da fase de apuramento para o Euro 2023:



«A nota que fica foi a forma como encarámos a partida contra uma seleção que é muito inferior a nós em termos de qualidade. Destaco a simplicidade que colocámos no jogo e qualidade de execução, principalmente na primeira parte. O que distinguiu as duas partes foi a nível da qualidade de execução.



Pareceram simples muitas coisas que fizemos na primeira parte, mas a execução não é fácil. O jogo não tem história. Encontrar os poucos espaços que houve com precisão é bastante difícil. Foi isso que distinguiu as duas partes.



Menos interventivo? Não foi necessário porque os jogadores comportaram-se muito bem. Quando o desnível é muito grande, é normal haver um comportamento que não é adequado. Isso esteve longe de acontecer. Tivemos uma postura brilhante que me enche de orgulho. Sei que não é fácil jogar quando o desnível é muito elevado.»