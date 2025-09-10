Roger Fernandes, jogador dos sub-21 de Portugal, prestou declarações após o triunfo frente à Escócia por 2-0, numa partida a contar para o apuramento rumo ao Campeonato da Europa de 2027. O avançado comentou a mudança neste mercado de transferências do Sp. Braga para o Al Ittihad da Arábia Saudita e ainda aproveitou o momento para homenagear Diogo Jota depois do golo marcado.

Homenagem a Diogo Jota

«Queria dedicar o golo a uma pessoa especial [Diogo Jota], que carregou muitas vezes este número [21] na seleção e já não está entre nós. Dedico este golo a essa pessoa especial. Foi muito especial a estreia a marcar [no escalão]. O meu desejo passa há muito tempo por representar o país e fazer golos».

Mudança para a Arábia Saudita

«Estou muito feliz. A minha vida é um desafio. Saí muito cedo da Guiné-Bissau para Braga. Agora, vou para um novo desafio, que faz parte da minha vida e carreira. Acho que estou sempre pronto e vou sentir muitas saudades do Sporting de Braga, mas faz parte».