Rui Jorge, selecionador nacional da equipa sub-21, em declarações à Sport TV após a derrota nos quartos de final do Europeu da categoria, frente aos Países Baixos:

(o que faltou a Portugal?) «Ineficácia em ultrapassar uma defesa que, defendendo baixo e bem, não nos permitiu criar situações suficientes. E nas que criámos, não conseguimos ser eficazes. Estamos a falar do mais alto nível, de uma equipa extremamente competente como é a dos Países Baixos. Não tivemos tanta qualidade quanto a que deveríamos ter numa altura destas para seguir em frente».

(sentiu ansiedade nos jogadores?) «Não creio que tenha sido ansiedade. A verdade é que nos encontrámos numa situação vantajosa numa fase relativamente precoce do jogo. Ter mais um jogador nestas situações é uma vantagem enorme, mas nem assim conseguimos ultrapassar a defesa contrária. É verdade que criámos algumas oportunidades, nomeadamente o penálti, mas não conseguimos concretizar. Ainda assim, o adversário, em inferioridade numérica, também criou boas situações e numa delas marcou. Quando assim é não há nada a dizer. Felicitar o adversário e perceber que esta vida é de superação e necessidade constante em mostrar que se é superior. Quando assim não acontece, ficamos pelo caminho».

(mudanças durante o jogo) «Criámos algumas oportunidades, não tantas quantas as que gostaríamos de ter criado, nem tão flagrantes quanto gostaríamos. O TT (Tiago Tomás) teve uma entorse na primeira parte, o Henrique (Araújo) é um ponta de lança excelente neste tipo de jogo, mas contra uma boa equipa e com organização defensiva não conseguimos encontrar as soluções necessárias para vencermos o jogo. Ele poderia ter caído para o nosso lado, mas não aconteceu».

(futuro) «Falaremos sobre isso muito brevemente».