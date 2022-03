O selecionador nacional dos sub-21, Rui Jorge, afirmou esta quinta-feira que Portugal tem de procurar manter o nível de jogo que tem apresentado, para poder bater a Islândia, no próximo encontro de apuramento para o Europeu 2023.

«Há alguns jogadores que estão há já algum tempo connosco e esses ajudam nesta forma de pensar coletiva que temos. Os poucos treinos serviram para tentar que eles percebam a forma como queremos que joguem, a simplicidade com que queremos que joguem, a qualidade que queremos que demonstrem. Vamos esperar que, também com a inteligência deles, consigamos manter o nível de jogo que vimos apresentando há algum tempo», afirmou Rui Jorge, antes do treino de preparação para a partida a disputar em Portimão, no Estádio Municipal.

Rui Jorge abordou ainda o «papel preponderante» que o médio Vitinha, chamado por Fernando Santos à seleção principal, teve «nos últimos 21 jogos» dos sub-21, acrescentando que «agora, ele está noutro patamar, felizmente para o Vitinha e felizmente para os que vieram para o lugar dele».

Depois de ter sido obrigado a fazer cinco alterações à convocatória inicial, Rui Jorge reconheceu que «foi uma preparação de jogo um bocadinho atípica, mas nada que não se consiga resolver», pois os cinco jogadores que depois chegaram, «chegaram todos bem, com enorme vontade».

«Continuamos a ter qualidade nos nossos jogadores – eventualmente ainda não ao nível do Vitinha, senão estariam eles noutro patamar, mas temos jogadores de muita qualidade, que querem aproveitar este espaço para mostrar que a têm. Acredito que vamos continuar a demonstrar muita qualidade no nosso jogo e no nosso jogo de meio-campo, que é fundamental para o resto», reforçou.

O selecionador alertou ainda para a capacidade atlética dos islandeses e para o perigo dos lances de bola parada, num relvado com pouca largura. «Eles têm jogadores com capacidade para, no lançamento lateral, colocar a bola perto da nossa baliza. São uma equipa, em termos de altura, bem mais alta que a nossa, em média. Essa é uma situação que me preocupa um pouco», avisou.

Portugal lidera o grupo 4 de qualificação, com 15 pontos, seguida da Grécia, que tem 14 pontos e mais um jogo disputado. Islândia e Chipre têm sete pontos cada, a Bielorrússia seis e o Liechtenstein ainda não pontuou.

O Portugal-Islândia joga-se a partir das 20h15 de sexta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.