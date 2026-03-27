Portugal chegou ao intervalo empatado, mas justificou a superioridade frente aos sub-21 do Azerbaijão na segunda parte, para manter o pleno de vitórias no grupo B de qualificação para o Europeu 2027 da categoria.

Um, dois, três… foi a conta que Portugal começou por fazer para construir a vitória. E com cabeça. Literalmente. Afinal, foi assim que a seleção comandada por Luís Freire alcançou os três primeiros golos. Gonçalo Moreira, um dos quatro estreantes no escalão sub-21, abriu o marcador, que ficou completo com golos de Tiago Parente e Youssef Chermiti (também de cabeça) e, por fim, um de João Simões, de pé esquerdo.

Foram três golos em 24 minutos (aos 51, 54, 66 e 75) que resolveram um jogo que Portugal dominou e controlou, com o guarda-redes João Carvalho a ter uma jornada tranquila em Baku, onde Noah Saviolo (titular) e Mateus Mané (como suplente utilizado) fizeram estreias absolutas pelas seleções de Portugal, além das estreias, nos sub-21, de Gonçalo Moreira, Daniel Banjaqui (titulares) e Diogo Sousa (suplente utilizado).

Na primeira parte, Portugal impôs-se desde cedo no meio-campo contrário, até marcou um belo golo por Chermiti (16m) mas em fora de jogo e Gonçalo Moreira, com uma finalização acrobática aos 27 minutos, ficou perto de um grande golo.

Porém, o 0-0 manteve-se ao fim de uma primeira parte em que escassearam mais ocasiões claras de golo e na qual o árbitro grego Christos Vergetis apitou para o descanso… ainda antes de o relógio completar os 45 minutos.

Na segunda parte, a superioridade de Portugal manteve-se, mas com uma grande diferença: houve golos. O primeiro foi de um estreante nos sub-21: Gonçalo Moreira, do Benfica, encostou de cabeça na área para o 1-0 aos 51 minutos.

E três minutos bastaram para novo golo, de cabeça. Tiago Parente, emprestado pelo Estoril ao Felgueiras, encostou ao segundo poste depois de um livre de João Simões batido para a área e que teve um primeiro desvio de cabeça, que serviu de assistência, de Gabriel Brás.

Depois, não houve mesmo dois sem três. Aos 64 minutos, mais um golo de cabeça, desta vez de Youssef Chermiti. O avançado do Rangers atacou bem a bola ao primeiro poste após um canto do lado direito, fazendo a bola entrar junto ao poste mais distante.

O quarto e último golo surgiu a um quarto de hora dos 90 minutos, por João Simões. O médio do Sporting rematou de pé esquerdo na direita da área, a bola ainda desviou em Shahniyarov e entrou na baliza defendida por Farzullayev. A segunda parte teve menos remates de Portugal, mas mais acerto e perigo junto da baliza contrária e o 5-0 da primeira volta só não foi repetido porque, nos minutos finais, o livre de Diego Rodrigues levou a bola ao ferro e um remate colocado de Roger falhou a baliza por poucos centímetros.

Liderança reforçada

Com esta vitória, Portugal soma 16 pontos em 18 possíveis (cinco vitórias e um empate), além de seguir sem golos sofridos, tendo 25 marcados, na liderança do grupo B.

A seleção lusa fica com seis pontos de vantagem para a Escócia e a Chéquia, que se defrontam esta sexta-feira, pelo que Portugal vai ganhar pontos a uma destas duas equipas. Ou até às duas, antes de receber precisamente os escoceses na próxima terça-feira.