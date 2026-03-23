O selecionador nacional de sub-21 chamou Miguel Nogueira para substituir Gustavo Sá na convocatória para os dois jogos da fase de qualificação para o Euro 2027.

O médio do Vitória de Guimarães, que estava inicialmente convocado para os sub-20, é mais um nome em estreia na seleção de sub-21. De resto, o selecionador dos sub-20, Oceano Cruz, chamou Tiago Andrade (FC Porto) e Lucas D`Agrella (Farense) para os lugares de Miguel Nogueira e Rafael Luís (Estrasburgo).

Os jogadores já estão concentrados na Cidade do Futebol e Luís Freire vai orientar o primeiro treino na tarde desta segunda-feira.

A seleção sub-21 defronta o Azerbaijão no dia 27 de março, em Baku. Quatro dias depois, recebe a Escócia, no Estádio António Coimbra da Mota.