Os sub-21 de Portugal venceram a Grécia em Guimarães, por 2-0, esta terça-feira, cimentando a liderança no grupo G de qualificação para o Europeu 2025.

A seleção treinada por Rui Jorge não só reforçou o primeiro lugar, como evitou uma possível aproximação dos helénicos, para manter o registo 100 por cento vitorioso, agora com cinco pontos de vantagem para a Croácia e para as Ilhas Faroé.

O belo e forte remate cruzado de Rodrigo Gomes, aos 26 minutos, além do penálti batido com êxito por Francisco Conceição, ao minuto 73, contaram a história do jogo no resultado.

O golo de Rodrigo Gomes:

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Portugal U21 1-0 Greece U21 | Rodrigo Gomespic.twitter.com/RUDwZXjdBu — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 17, 2023

A diferença não foi expressiva no marcador, mas também é verdade que Portugal não se viu grego contra a seleção comandada por Nikos Papadopoulos. Controlou, dominou, criou mais ocasiões e, quando não esteve lá Tzolakis, faltou sobretudo mais pontaria para construir outra diferença e ter outro descanso mais cedo.

Fábio Silva foi o primeiro a criar algum perigo, num cabeceamento ao segundo poste após um belo cruzamento de Vasco Sousa, aos quatro minutos. Tzolakis agarrou.

A seleção nacional continuou a ter mais bola, domínio territorial, presença no meio-campo contrário e ia tendo, sobretudo pela direita, boas combinações de Francisco Conceição com Rodrigo Gomes e João Marques e foi destes três homens que resultou o 1-0, na sequência de uma arrancada de Carlos Forbs da esquerda para o meio. João Marques recebeu do extremo do Ajax, tocou para a frente para Conceição e o extremo do FC Porto serviu a entrada certeira de Rodrigo Gomes.

O guarda-redes Samuel Soares raramente foi incomodado, Portugal não conseguiu dilatar a vantagem, mas os sinais do jogo não indicavam um possível empate.

Para a segunda parte, Rui Jorge mudou toda a ala esquerda, trocando Rafael Rodrigues e Carlos Forbs por Leonardo Buta e Tiago Morais e o atacante do Boavista, a par de Conceição, foi quem mais mossa criou na área contrária. Ficou perto do golo por duas vezes, em dois bons movimentos da esquerda para o meio, mas foi mesmo Conceição a dissipar as dúvidas.

Já depois de uma bola ao ferro ao minuto 50, Conceição – com o pai e treinador a ver na bancada – encarregou-se de bater um penálti por falta de Kostis sobre Rodrigo Gomes e fez o 2-0.

O golo de Conceição:

⚽️ 𝐆𝐎𝐀𝐋 | Portugal U21 2-0 Greece U21 | Francisco Conceiçãopic.twitter.com/xmXfAXLATs — FootColic ⚽️ (@FootColic) October 17, 2023

Num jogo que teve o selecionador Roberto Martínez na bancada, a Grécia ainda marcou por Kosidis, ao minuto 81, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo.

Portugal, que teve uma bela primeira parte, podia ter terminado os primeiros 45 minutos com outros números, mas acabou por, justamente, fechar um triunfo que coloca firme o caminho dos sub-21 para o próximo Europeu.