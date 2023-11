A seleção portuguesa de sub-21 vai defrontar a Grécia no Estádio Theodoros Kolokotronis, em Tripoli. O jogo do Grupo G de apuramento para o Euro2025 realiza-se na próxima segunda-feira (14h00).

«Independentemente de jogarmos no nosso país ou fora, para nós é igual. Queremos sempre somar os três pontos, ganhar. Essa é a nossa mentalidade e penso que [o ambiente no estádio] não fará muita diferença», diz Leonardo Buta, lateral emprestado pela Udinese ao Gil Vicente.

Portugal lidera o Grupo G, com quatro vitórias em quatro jogos, uma delas frente à Grécia, em Guimarães (2-0): «O que espero da Grécia é uma equipa talvez com um bloco baixo, que queira sair no contra-ataque, que nos deixe assumir o jogo, mas uma equipa também que nos crie algumas dificuldades, com dois jogadores na frente muito fortes, muito rápidos.»

«O nosso ambiente já vem de há algumas épocas, já nos conhecemos de seleções jovens e isso é importante. Damo-nos todos bem, independentemente de sermos de clubes rivais. Somos todos uma família e isso é muito importante para criarmos um grupo forte. Independentemente se jogo eu, ou se joga outro, não é muito relevante, porque estamos aqui para ajudar o nosso país e defender Portugal», remata Leonardo Bota.