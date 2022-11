Em destaque no Estoril, clube ao qual está emprestado pelo Benfica, Tiago Gouveia já chegou à seleção de sub-21, pela qual fez a estreia nesta sexta-feira, na goleada à Rep. Checa (5-1).

A atravessar um bom momento, o extremo diz ter ficado feliz com os elogios de Roger Schmidt, após a recente visita do Benfica ao Estoril, para a Taça de Portugal.

«É sempre bom ouvir elogios do treinador da 'casa-mãe', mas neste momento estou focado no clube onde estou. Claro que é sempre importante e é sempre gratificante, acima de tudo. O mais importante, neste momento, é a seleção e, em termos de clubes, é o Estoril», refere Tiago Gouveia, citado pela agência Lusa.

O jogador do Estoril assume ter ficado surpreendido com a convocatória para os sub-21, após a renúncia de Fábio Carvalho (Liverpool), mas sente também que é uma recompensa pelo que tem mostrado.

«Fiquei algo surpreso, porque foi depois de um jogo que me avisaram. E ao mesmo tempo fiquei bastante feliz, porque já estava à espera há algum tempo. Tinha trabalhado para isso, tinha-me esforçado muito para estar aqui e felizmente tive essa recompensa», respondeu.

«Em relação à estreia, obviamente que estou muito feliz. É sempre um prazer e um orgulho estar neste espaço e espero continuar aqui muito mais tempo», acrescentou.

Questionado sobre uma eventual presença no Europeu de sub-21, Tiago Gouveia reconhece que é um objetivo, mas sabe que não terá tudo «de mão beijada».

«Estive num Europeu de sub-19, foi uma experiência incrível e claro que quero estar no Europeu de sub-21. Ainda falta muito tempo. Vou fazer para isso, não posso ter tudo 'de mão beijada', não posso estar à espera que a chamada me caia do céu. Tenho de fazer por isso, vou fazer por isso e, depois, a decisão final cabe ao 'mister' Rui Jorge», respondeu.